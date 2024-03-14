Saadet Partisi Ula adayı Ali Osman Tok kimdir? 2024 Saadet Partisi Muğla Ula belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Ula belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Muğla Ula adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Ula Belediye Başkan Adayı Ali Osman Tok kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ALİ OSMAN TOK KİMDİR?

Ali Osman Tok, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Ula belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ULA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Ula adayı belli oldu. Saadet Partisi Ula Belediye Başkan Adayı Ali Osman Tok oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.