Saadet Partisi Toroslar adayı Bilal Oğuz kimdir? 2024 Saadet Partisi Mersin Toroslar belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Toroslar belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Mersin Toroslar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Toroslar Belediye Başkan Adayı Bilal Oğuz kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

BİLAL OĞUZ KİMDİR?

Bilal Oğuz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Toroslar belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ TOROSLAR ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Toroslar adayı belli oldu. Saadet Partisi Toroslar Belediye Başkan Adayı Bilal Oğuz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.