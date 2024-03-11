Saadet Partisi Torbalı adayı Caner Dirlik kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Torbalı belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Torbalı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İzmir Torbalı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Torbalı Belediye Başkan Adayı Caner Dirlik kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

CANER DİRLİK KİMDİR?

Caner Dirlik, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Torbalı belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ TORBALI ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Torbalı adayı belli oldu. Saadet Partisi Torbalı Belediye Başkan Adayı Caner Dirlik oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.