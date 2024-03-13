Saadet Partisi Tomarza adayı Selçuk Onat kimdir? 2024 Saadet Partisi Kayseri Tomarza belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Tomarza belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Kayseri Tomarza adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Tomarza Belediye Başkan Adayı Selçuk Onat kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SELÇUK ONAT KİMDİR?

Selçuk Onat, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Tomarza belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ TOMARZA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Tomarza adayı belli oldu. Saadet Partisi TomarzaBelediye Başkan Adayı Selçuk Onat oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.