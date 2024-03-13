Saadet Partisi Tepebaşı adayı Elif Örs kimdir? 2024 Saadet Partisi Eskişehir Tepebaşı belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Tepebaşı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Eskişehir Tepebaşı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Elif Örs kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ELİF ÖRS KİMDİR?

Elif Örs, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Tepebaşı belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ TEPEBAŞI ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Tepebaşı adayı belli oldu. Saadet Partisi Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Elif Örs oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.