Saadet Partisi Tekman adayı Abidin Köşe kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Tekman belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Tekman belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Erzurum Tekman adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Tekman Belediye Başkan Adayı Abidin Köşe kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ABİDİN KÖŞE KİMDİR?

Abidin Köşe, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Tekman belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ TEKMAN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Tekman adayı belli oldu. Saadet Partisi Tekman Belediye Başkan Adayı Abidin Köşe oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.