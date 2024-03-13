Saadet Partisi Tavas adayı Alperen Turhan kimdir? 2024 Saadet Partisi Denizli Tavas belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Tavas belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Denizli Tavas adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Tavas Belediye Başkan Adayı Alperen Turhan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ALPEREN TURHAN KİMDİR?

Alperen Turhan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Tavas belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ TAVAS ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Tavas adayı belli oldu. Saadet Partisi Tavas Belediye Başkan Adayı Alperen Turhan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.