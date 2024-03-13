Saadet Partisi Sur adayı Ahmet Karaağaç kimdir? 2024 Saadet Partisi Diyarbakır Sur belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Sur belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Diyarbakır Sur adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Sur Belediye Başkan Adayı Ahmet Karaağaç kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AHMET KARAAĞAÇ KİMDİR?

Ahmet Karaağaç, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Sur belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ SUR ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Sur adayı belli oldu. Saadet Partisi Sur Belediye Başkan Adayı Ahmet Karaağaç oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.