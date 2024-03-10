Saadet Partisi Şişli adayı Fatih Yılmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Şişli belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Şişli belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İstanbul Şişli adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Şişli Belediye Başkan Adayı Fatih Yılmaz kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

FATİH YILMAZ KİMDİR?

Fatih Yılmaz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Şişli belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ŞİŞLİ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Şişli adayı belli oldu. Saadet Partisi Şişli Belediye Başkan Adayı Fatih Yılmaz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.