Saadet Partisi Silvan adayı Yaşar Kudat kimdir? 2024 Saadet Partisi Diyarbakır Silvan belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Silvan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Diyarbakır Silvan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Silvan Belediye Başkan Adayı Yaşar Kudat kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

YAŞAR KUDAT KİMDİR?

Yaşar Kudat, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Silvan belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ SİLVAN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Silvan adayı belli oldu. Saadet Partisi Silvan Belediye Başkan Adayı Yaşar Kudat oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.