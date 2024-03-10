Saadet Partisi Silivri adayı Mahmut Hamdemirci kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Silivri belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Silivri belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İstanbul Silivri adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Silivri Belediye Başkan Adayı Mahmut Hamdemirci kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MAHMUT HAMDEMİRCİ KİMDİR?

Mahmut Hamdemirci, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Silivri belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ SİLİVRİ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Silivri adayı belli oldu. Saadet Partisi Silivri Belediye Başkan Adayı Mahmut Hamdemirci oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.