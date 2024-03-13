Saadet Partisi Seydişehir adayı Harun Erkan kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Seydişehir belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Seydişehir belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Konya Seydişehir adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Seydişehir Belediye Başkan Adayı Harun Erkan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HARUN ERKAN KİMDİR?

Harun Erkan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Seydişehir belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ SEYDİŞEHİR ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Seydişehir adayı belli oldu. Saadet Partisi Seydişehir Belediye Başkan Adayı Harun Erkan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.