Saadet Partisi Seydikemer adayı Saliha Güzel kimdir? 2024 Saadet Partisi Muğla Seydikemer belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Seydikemer belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Muğla Seydikemer adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Seydikemer Belediye Başkan Adayı Saliha Güzel kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SALİHA GÜZEL KİMDİR?

Saliha Güzel, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Seydikemer belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ SEYDİKEMER ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Seydikemer adayı belli oldu. Saadet Partisi Seydikemer Belediye Başkan Adayı Saliha Güzel oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.