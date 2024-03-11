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Saadet Partisi Serik adayı Şule Büber kimdir? 2024 Saadet Partisi Antalya Serik belediye başkan adayı kim oldu?

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Saadet Partisi'nin Antalya Serik belediye başkan adayı, Serik ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi Serik adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Serik Belediye Başkan Adayı Şule Büber kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları!

Saadet Partisi Serik belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Antalya Serik adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Serik Belediye Başkan Adayı Şule Büber kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ŞULE BÜBER KİMDİR?

Şule Büber, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Serik belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ SERİK ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Serik adayı belli oldu. Saadet Partisi Serik Belediye Başkan Adayı Şule Büber oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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