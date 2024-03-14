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Saadet Partisi Selendi adayı Dursun Özçetin kimdir? 2024 Saadet Partisi Manisa Selendi belediye başkan adayı kim oldu?

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Saadet Partisi'nin Manisa Selendi belediye başkan adayı, Selendi ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi Selendi adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Selendi Belediye Başkan Adayı Dursun Özçetin kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları!

Saadet Partisi Selendi belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Manisa Selendi adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Selendi Belediye Başkan Adayı Dursun Özçetin kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

DURSUN ÖZÇETİN KİMDİR?

Dursun Özçetin, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Selendi belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ SELENDİ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Selendi adayı belli oldu. Saadet Partisi Selendi Belediye Başkan Adayı Dursun Özçetin oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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