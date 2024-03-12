Saadet Partisi Savaştepe adayı Mustafa Arslantekin kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Savaştepe belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Savaştepe belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Balıkesir Savaştepe adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Savaştepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Arslantekin kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUSTAFA ARSLANTEKİN KİMDİR?

Mustafa Arslantekin, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Savaştepe belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ SAVAŞTEPE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Savaştepe adayı belli oldu. Saadet Partisi Savaştepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Arslantekin oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.