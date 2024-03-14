Saadet Partisi Saruhanlı adayı Mustafa Arguz kimdir? 2024 Saadet Partisi Manisa Saruhanlı belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Saruhanlı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Manisa Saruhanlı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Mustafa Arguz kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUSTAFA ARGUZ KİMDİR?

Mustafa Arguz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Saruhanlı belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ SARUHANLI ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Saruhanlı adayı belli oldu. Saadet Partisi Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Mustafa Arguz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.