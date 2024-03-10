Saadet Partisi Sarıyer adayı Ahmet Gözcü kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Sarıyer belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Sarıyer belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İstanbul Sarıyer adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Sarıyer Belediye Başkan Adayı Ahmet Gözcü kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AHMET GÖZCÜ KİMDİR?

Ahmet Gözcü, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Sarıyer belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ SARIYER ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Sarıyer adayı belli oldu. Saadet Partisi Sarıyer Belediye Başkan Adayı Ahmet Gözcü oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.