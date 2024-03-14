Saadet Partisi Sarıgöl adayı Nurettin Kilit kimdir? 2024 Saadet Partisi Manisa Sarıgöl belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Sarıgöl belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Manisa Sarıgöl adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Sarıgöl Belediye Başkan Adayı Nurettin Kilit kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

NURETTİN KİLİT KİMDİR?

Nurettin Kilit, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Sarıgöl belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ SARIGÖL ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Sarıgöl adayı belli oldu. Saadet Partisi Sarıgöl Belediye Başkan Adayı Nurettin Kilit oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.