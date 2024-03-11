Saadet Partisi Sarıçam adayı Süleyman Gönül kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Sarıçam belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Sarıçam belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Adana Sarıçam adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Sarıçam Belediye Başkan Adayı Süleyman Gönül kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SÜLEYMAN GÖNÜL KİMDİR?

Süleyman Gönül, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Sarıçam belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ SARIÇAM ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Sarıçam adayı belli oldu. Saadet Partisi Sarıçam Belediye Başkan Adayı Süleyman Gönül oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.