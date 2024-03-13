Saadet Partisi Sarayköy adayı Melike Kutoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Denizli Sarayköy belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Sarayköy belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Denizli Sarayköy adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Sarayköy Belediye Başkan Adayı Melike Kutoğlu kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MELİKE KUTOĞLU KİMDİR?

Melike Kutoğlu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Sarayköy belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ SARAYKÖY ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Sarayköy adayı belli oldu. Saadet Partisi Sarayköy Belediye Başkan Adayı Melike Kutoğlu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.