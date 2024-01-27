Saadet Partisi, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı

Saadet Partisi, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayının Ömer Abdullah Ayhan olduğunu duyurdu.

Saadet Partisi, 31 Mart'taki yerel seçimler için adaylarını açıklamaya devam ediyor. Saadet Partisi, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Cevat Ayhan'ın oğlu olan Ömer Abdullah Ayhan'ın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı.