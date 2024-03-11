Saadet Partisi Saimbeyli adayı Serdal Özkozanoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Saimbeyli belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Saimbeyli belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Adana Saimbeyli adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Saimbeyli Belediye Başkan Adayı Serdal Özkozanoğlu kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SERDAL ÖZKOZANOĞLU KİMDİR?

Serdal Özkozanoğlu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Saimbeyli belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ SAİMBEYLİ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Saimbeyli adayı belli oldu. Saadet Partisi Saimbeyli Belediye Başkan Adayı Serdal Özkozanoğlu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.