Saadet Partisi Reyhanlı adayı Kasım Alkurtar kimdir? 2024 Saadet Partisi Hatay Reyhanlı belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Reyhanlı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Hatay Reyhanlı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Reyhanlı Belediye Başkan Adayı Kasım Alkurtar kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

KASIM ALKURTAR KİMDİR?

Kasım Alkurtar, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Reyhanlı belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ REYHANLI ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Reyhanlı adayı belli oldu. Saadet Partisi Reyhanlı Belediye Başkan Adayı Kasım Alkurtar oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.