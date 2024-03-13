Saadet Partisi Pütürge adayı Serhat Kulcu kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Pütürge belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Pütürge belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Malatya Pütürge adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Pütürge Belediye Başkan Adayı Serhat Kulcu kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SERHAT KULCU KİMDİR?

Serhat Kulcu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Pütürgebelediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ PÜTÜRGE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Pütürge adayı belli oldu. Saadet Partisi Pütürge Belediye Başkan Adayı Serhat Kulcu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.