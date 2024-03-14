Saadet Partisi Ortaca adayı Murat İkiz kimdir? 2024 Saadet Partisi Muğla Ortaca belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Ortaca belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Muğla Ortaca adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi OrtacaBelediye Başkan Adayı Murat İkiz kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MURAT İKİZ KİMDİR?

Murat İkiz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Ortaca belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ORTACA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Ortaca adayı belli oldu. Saadet Partisi Ortaca Belediye Başkan Adayı Murat İkiz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.