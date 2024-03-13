Saadet Partisi Oğuzeli adayı Cebbar Dinç kimdir? 2024 Saadet Partisi Gaziantep Oğuzeli belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Oğuzeli belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Gaziantep Oğuzeli adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Oğuzeli Belediye Başkan Adayı Cebbar Dinç kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

CEBBAR DİNÇ KİMDİR?

Cebbar Dinç, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Oğuzeli belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ OĞUZELİ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Oğuzeli adayı belli oldu. Saadet Partisi Oğuzeli Belediye Başkan Adayı Cebbar Dinç oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.