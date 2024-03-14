Saadet Partisi Nusaybin adayı Hasan Çakar kimdir? 2024 Saadet Partisi Mardin Nusaybin belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Nusaybin belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Mardin Nusaybin adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Nusaybin Belediye Başkan Adayı Hasan Çakar kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HASAN ÇAKAR KİMDİR?

Hasan Çakar, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Nusaybin belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ NUSAYBİN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Nusaybin adayı belli oldu. Saadet Partisi Nusaybin Belediye Başkan Adayı Hasan Çakar oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.