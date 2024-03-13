Saadet Partisi Nurdağı adayı Erhan Özçoban kimdir? 2024 Saadet Partisi Gaziantep Nurdağı belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Nurdağı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Gaziantep Nurdağı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Nurdağı Belediye Başkan Adayı Erhan Özçoban kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ERHAN ÖZÇOBAN KİMDİR?

Erhan Özçoban, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Nurdağı belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ NURDAĞI ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Nurdağı adayı belli oldu. Saadet Partisi Nurdağı Belediye Başkan Adayı Erhan Özçoban oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.