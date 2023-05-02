Saadet Partisi ne zaman kuruldu? Saadet Partisi kuruluş tarihi ne?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında Saadet Partisi ne zaman kuruldu? Saadet Partisi kuruluş tarihi ne soruları yer alıyor. Peki, Saadet Partisi ne zaman kuruldu? Saadet Partisi kuruluş tarihi ne? İşte detaylar...