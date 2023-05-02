Saadet Partisi ne zaman kuruldu? Saadet Partisi kuruluş tarihi ne?
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14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında Saadet Partisi ne zaman kuruldu? Saadet Partisi kuruluş tarihi ne soruları yer alıyor. Peki, Saadet Partisi ne zaman kuruldu? Saadet Partisi kuruluş tarihi ne? İşte detaylar...
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında Saadet Partisi ne zaman kuruldu? Saadet Partisi kuruluş tarihi ne sorularına yanıt aradı.
SAADET PARTİSİ NE ZAMAN KURULDU?
Saadet Partisi, 20 Temmuz 2001 tarihinde Necmettin Erbakan liderliğinde kurulan, kurucu genel başkanlığını Recai Kutan'ın yaptığı ve Türkiye'de faaliyet gösteren, Millî Görüş ideolojisini benimsemiş siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "SAADET" şeklindedir. Simgesi hilal ve beş adet yıldızdır.