Saadet Partisi Narman adayı Savaş Diler kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Narman belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Narman belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Erzurum Narman adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Narman Belediye Başkan Adayı Savaş Diler kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SAVAŞ DİLER KİMDİR?

Savaş Diler, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Narman belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ NARMAN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Narman adayı belli oldu. Saadet Partisi Narman Belediye Başkan Adayı Savaş Diler oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.