Saadet Partisi Milletvekili Adayları 2023! CHP milletvekili aday listesindeki Saadet partili milletvekilleri kimler, kaç Saadet milletvekili var?
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CHP listelerinden seçime girme kararı alan Saadet Partisi'nden hangi milletvekillerinin listede yer aldığı merak ediliyor. Peki, CHP milletvekili aday listesindeki Saadet partili milletvekilleri kimler, kaç Saadet milletvekili var? İşte, Saadet Partisi milletvekili adayları listesi!
Saadet Partisi milletvekili adayları! CHP listelerinden seçime girme kararı alan Saadet Partisi'nden hangi milletvekillerinin listede yer aldığı merak ediliyor. Peki, CHP milletvekili aday listesindeki Saadet partili milletvekilleri kimler, kaç Saadet milletvekili var? İşte, Saadet Partisi milletvekili adayları listesi haberimizde...
SAADET PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
- Afyonkarahisar 2. Sıra Fatih Aydın
- Ankara 3. Bölge 3. Sıra Mesut Doğan
- Antalya 5. Sıra Şerafettin Kılıç
- Bingöl 1. Sıra Serdar Atalay
- Bursa 1. Bölge 3. Sıra Mehmet Atmaca
- Çorum 4. Sıra Seyit Ahmet Güher
- Diyarbakır 3. Sıra Abdurahman Ergin
- Elazığ 2. Sıra Abdullah Akın
- Erzurum 2. Sıra Murat Ozan
- Gaziantep 9. Sıra Mehmet İslam
- Hatay 4. Sıra Necmettin Çalışkan
- Isparta 3. Sıra Hüseyin Yıldızhan
- İstanbul 1 Bölge 5. Sıra Birol Aydın
- İstanbul 2. Bölge 5. Sıra Mustafa Kaya
- İstanbul 3. Bölge 7. Sıra Bülent Kaya
- Kastamonu 2. Sıra Kadir Yalçın
- Kayseri 2. Sıra Mahmur Arıkan
- Kocaeli 3. Sıra Hasan Bitmez
- Kütahya 2. Sıra Ahmet Sunar
- Ordu 3. Sıra Ahmet Toklucuoğlu
- Rize 3. Sıra Muhammet Yıldız
- Sakarya 7. Sıra Ali Fethi Gürler
- Samsun 2. Sıra Mehmet Karaman
- Şanlıurfa 8. Sıra Abdullah Direk