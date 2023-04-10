Saadet Partisi Milletvekili Adayları 2023! CHP milletvekili aday listesindeki Saadet partili milletvekilleri kimler, kaç Saadet milletvekili var?

CHP listelerinden seçime girme kararı alan Saadet Partisi'nden hangi milletvekillerinin listede yer aldığı merak ediliyor. Peki, CHP milletvekili aday listesindeki Saadet partili milletvekilleri kimler, kaç Saadet milletvekili var? İşte, Saadet Partisi milletvekili adayları listesi!