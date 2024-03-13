Saadet Partisi Merkezefendi adayı Mehmet Fatih Aktaş kimdir? 2024 Saadet Partisi Denizli Merkezefendi belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Merkezefendi belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Denizli Merkezefendi adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Aktaş kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET FATİH AKTAŞ KİMDİR?

Mehmet Fatih Aktaş, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Merkezefendi belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ MERKEZEFENDİ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Merkezefendi adayı belli oldu. Saadet Partisi Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Aktaş oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.