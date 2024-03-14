Saadet Partisi Menteşe adayı Salih Çifçi kimdir? 2024 Saadet Partisi Muğla Menteşe belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Menteşe belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Muğla Menteşe adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Menteşe Belediye Başkan Adayı Salih Çifçi kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SALİH ÇİFTÇİ KİMDİR?

Salih Çifçi, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Menteşe belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ MENTEŞE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Menteşe adayı belli oldu. Saadet Partisi Menteşe Belediye Başkan Adayı Salih Çifçi oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?



2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.