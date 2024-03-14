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Saadet Partisi Marmaris adayı Birkan Sertcan kimdir? 2024 Saadet Partisi Muğla Marmaris belediye başkan adayı kim oldu?

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Saadet Partisi'nin Muğla Marmaris belediye başkan adayı, Marmaris ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi Marmaris adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Marmaris Belediye Başkan Adayı Birkan Sertcan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları!

Saadet Partisi Marmaris belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Muğla Marmaris adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Marmaris Belediye Başkan Adayı Birkan Sertcan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

BİRKAN SERTCAN KİMDİR?

Birkan Sertcan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Marmaris belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ MARMARİS ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Marmaris adayı belli oldu. Saadet Partisi Marmaris Belediye Başkan Adayı Birkan Sertcan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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