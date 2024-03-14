Saadet Partisi Kumru adayı Ekrem Öneş kimdir? 2024 Saadet Partisi Ordu Kumru belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Kumru belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Ordu Kumru adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Kumru Belediye Başkan Adayı Ekrem Öneş kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

EKREM ÖNES KİMDİR?

Ekrem Öneş, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Kumru belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KUMRU ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Kumru adayı belli oldu. Saadet Partisi Kumru Belediye Başkan Adayı Ekrem Öneş oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.