Saadet Partisi Kumlu adayı Mahmut Aral kimdir? 2024 Saadet Partisi Hatay Kumlu belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Kumlu belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Hatay Kumlu adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Kumlu Belediye Başkan Adayı Mahmut Aral kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MAHMUT ARAL KİMDİR?

Mahmut Aral, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Kumlu belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KUMLU ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Kumlu adayı belli oldu. Saadet Partisi Kumlu Belediye Başkan Adayı Mahmut Aral oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.