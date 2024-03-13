Saadet Partisi Kulu adayı Semih Saraç kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Kulu belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Kulu belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Konya Kulu adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Kulu Belediye Başkan Adayı Semih Saraç kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SEMİH SARAÇ KİMDİR?

Semih Saraç, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Kulu belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KULU ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Kulu ada yı belli oldu. Saadet Partisi Kulu Belediye Başkan Adayı Semih Saraç oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.