Saadet Partisi Kozan adayı Muammer Özçelik kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Kozan belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Kozan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Adana Kozan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Kozan Belediye Başkan Adayı Muammer Özçelik kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUAMMER ÖZÇELİK KİMDİR?

Muammer Özçelik, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Kozan belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KOZAN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Kozan adayı belli oldu. Saadet Partisi Kozan Belediye Başkan Adayı Muammer Özçelik oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.