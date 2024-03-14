Saadet Partisi Köyceğiz adayı Memduh Karakuzu kimdir? 2024 Saadet Partisi Muğla Köyceğiz belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Köyceğiz belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Muğla Köyceğizadayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Köyceğiz Belediye Başkan Adayı Memduh Karakuzu kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEMDUH KARAKUZU KİMDİR?

Memduh Karakuzu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Köyceğiz belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KÖYCEĞİZ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Köyceğiz adayı belli oldu. Saadet Partisi Köyceğiz Belediye Başkan Adayı Memduh Karakuzu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.