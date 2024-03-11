Saadet Partisi Köşk adayı Bayram Ali Katılmış kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Köşk belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Köşk belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Aydın Köşk adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Köşk Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Katılmış kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

BAYRAM ALİ KATILMIŞ KİMDİR?

Bayram Ali Katılmış, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Köşk belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KÖŞK ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Köşk adayı belli oldu. Saadet Partisi Köşk Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Katılmış oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.