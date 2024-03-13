Saadet Partisi Körfez adayı Erkan Küçükemirler kimdir? 2024 Saadet Partisi Kocaeli Körfez belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Körfez belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Kocaeli Körfez adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Körfez Belediye Başkan Adayı Erkan Küçükemirler kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ERKAN KÜÇÜKEMİRLER KİMDİR?

Erkan Küçükemirler, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Körfez belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KÖRFEZ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Körfez adayı belli oldu. Saadet Partisi Körfez Belediye Başkan Adayı Erkan Küçükemirler oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.