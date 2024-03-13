Saadet Partisi Kırkağaç adayı Semih Mergen kimdir? 2024 Saadet Partisi Manisa Kırkağaç belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Kırkağaç belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Manisa Kırkağaç adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Kırkağaç Belediye Başkan Adayı Semih Mergen kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SEMİH MERGEN KİMDİR?

Semih Mergen, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Kırkağaç belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KIRKAĞAÇ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Kırkağaç adayı belli oldu. Saadet Partisi Kırkağaç Belediye Başkan Adayı Semih Mergen oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.