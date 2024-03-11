Saadet Partisi Kınık adayı Suat Savut kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Kınık belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Kınık belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İzmir Kınık adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Kınık Belediye Başkan Adayı Suat Savut kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SUAT SAVUT KİMDİR?

Suat Savut, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Kınık belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KINIK ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Kınık adayı belli oldu. Saadet Partisi Kınık Belediye Başkan Adayı Suat Savut oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.