Saadet Partisi Kestel adayı Ahmet Demirağ kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Kestel belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Kestel belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Balıkesir Kestel adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Kestel Belediye Başkan Adayı Ahmet Demirağ kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AHMET DEMİRAĞ KİMDİR?

Ahmet Demirağ, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Kestel belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KESTEL ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Kestel adayı belli oldu. Saadet Partisi Kestel Belediye Başkan Adayı Ahmet Demirağ oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.