Saadet Partisi Keçiören adayı Süleyman Tekbaş kimdir? 2024 Saadet Partisi Ankara Keçiören belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Keçiören belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Ankara Keçiören adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Keçiören Belediye Başkan Adayı Süleyman Tekbaş kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SÜLEYMAN TEKBAŞ KİMDİR?

Süleyman Tekbaş, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Keçiören belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KEÇİÖREN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Keçiören adayı belli oldu. Saadet Partisi Keçiören Belediye Başkan Adayı Süleyman Tekbaş oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.