Saadet Partisi Kayapınar adayı Talip Bekiranlı kimdir? 2024 Saadet Partisi Diyarbakır Kayapınar belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Kayapınar belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Diyarbakır Kayapınar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Kayapınar Belediye Başkan Adayı Talip Bekiranlı kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

TAİP BEKİRANLI KİMDİR?

Talip Bekiranlı, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Kayapınar belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KAYAPINAR ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Kayapınar adayı belli oldu. Saadet Partisi Kayapınar Belediye Başkan Adayı Talip Bekiranlı oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.