Saadet Partisi Kaş adayı Hüseyin Akayoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Antalya Kaş belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Kaş belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Antalya Kaş adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Kaş Belediye Başkan Adayı Hüseyin Akayoğlu kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HÜSEYİN AKAYOĞLU KİMDİR?

Hüseyin Akayoğlu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Kaş belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KAŞ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Kaş adayı belli oldu. Saadet Partisi Kaş Belediye Başkan Adayı Hüseyin Akayoğlu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.