Saadet Partisi Kartepe adayı İbrahim Ethem Akbuğa kimdir? 2024 Saadet Partisi Kocaeli Kartepe belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Kartepe belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Kocaeli Kartepe adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Kartepe Belediye Başkan Adayı İbrahim Ethem Akbuğa kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

İBRAHİM ETHEM AKBUĞA KİMDİR?

İbrahim Ethem Akbuğa, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Kartepe belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KARTEPE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Kartepe adayı belli oldu. Saadet Partisi Kartepe Belediye Başkan Adayı İbrahim Ethem Akbuğa oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.