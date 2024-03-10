Saadet Partisi Kartal adayı Murat Çeker kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Kartal belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Kartalbelediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İstanbul Kartal adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Kartal Belediye Başkan Adayı Murat Çeker kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MURAT ÇEKER KİMDİR?

Murat Çeker, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Kartal belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KARTAL ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Kartal adayı belli oldu. Saadet Partisi Kartal Belediye Başkan Adayı Murat Çeker oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.